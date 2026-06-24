Госдолг Башкирии остается ниже 73,3 млрд рублей

К 1 июня объем государственного долга Башкирии составил составил 73,28 млрд руб. За месяц сумма увеличилась на 106,4 млн руб.

Объем обязательств республики перед федеральным бюджетом и банками по сравнению с уровнем 1 мая не изменился: по данным министерства финансов региона, по бюджетным кредитам Башкирия должна 36,41 млрд руб., по коммерческим — 3,04 млрд руб. Осталась прежней задолженность и по государственным облигациям — она составляет 25,55 млрд руб.

Сумма государственных гарантий увеличилась с 8,18 млрд до 8,29 млрд руб.

По данным ежемесячной отчетности об исполнении бюджета, в январе-мае на обслуживание госдолга потрачено 1,58 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае профицит бюджета Башкирии в 3,4 млрд руб. сменился дефицитом, который составил 12,16 млрд руб.

Идэль Гумеров