Центр развития туризма Башкирии могут частично лишить прав на Terra Bashkiria

ООО «СРВ ТУ БИ» (Московская область) пытается частично лишить Центр развития туризма Башкирии прав на товарный знак Terra Bashkiria. Компания подала в Суд по интеллектуальным правам иск, в котором просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака ответчика в отношении услуг 39-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

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39 класс МКТУ — авиаперевозки, аренда автобусов, водного транспорта, гаражей, крытых стоянок для транспортных средств, летательных аппаратов и так далее. 43 класс МКТУ — гостиницы, пансионы, базы отдыха, аренда временного жилья, кафе, прокат палаток и многое другое.

По данным Федерального института промышленной собственности, товарный знак Terra Bashkiria был зарегистрирован Центром развития туризма республики в марте 2020 года до ноября 2028 года.

Иск «СРВ ТУ БИ» был оставлен без движения до 20 июля, потому что компания не оплатила госпошлину в размере 50 тыс. руб.

ООО «СРВ ТУ БИ» зарегистрировано в октябре 2009 года в городе Фрязино. Владельцы компании — Сергей Косарецкий и Александр Гусев. Компания специализируется на авторских турах на внедорожниках «в любой точке России и мира», указано на ее сайте, под брендом «Терра Экспедиция». В 2025 году при выручке 12,7 млн руб. чистая прибыль компании составила 3,1 млн руб.

Олег Вахитов