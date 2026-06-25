«На таком оборудовании не работают – на нем творят»
Главный врач нового хирургического стационара «Лайт» Ильдар Мугатаров – о технологиях, команде и медицине, которая остается в Перми
Ильдар Мугатаров, главный врач хирургического стационара «Лайт», к.м.н., доцент
В Перми полным ходом идет строительство многопрофильного хирургического стационара клиники «Лайт» площадью 5 тыс. кв. м. Запуск запланирован на конец 2026 года. Клиника оснащается диагностическим и операционным оборудованием экспертного класса и формирует мультидисциплинарную команду более чем из сотни профессионалов. Возглавит стационар известный пермский хирург Ильдар Мугатаров. В интервью он рассказал, какой будет новая клиника, почему ставка сделана на технологии и людей и как регион сможет выполнять сложные операции, не отправляя пациентов в федеральные центры.
Главный врач: хирург, онколог, наставник
Главный врач хирургического стационара «Лайт» – Ильдар Нильич Мугатаров – кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории с более чем 30-летним опытом в хирургии и онкологии. Сегодня он заведует кафедрой факультетской хирургии №1 с курсом урологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера и совмещает практическую работу с преподаванием.
Сфера его профессиональных интересов – абдоминальная хирургия, хирургическая гепатология, эндокринная хирургия и колопроктология, то есть наиболее технологически сложные направления, где результат напрямую зависит и от квалификации хирурга, и от уровня оснащения операционной. За годы практики через его руки прошли тысячи пациентов, а как заведующий кафедрой – он воспитал не одно поколение пермских хирургов.
«Когда я знакомлюсь с потенциальным членом команды, в первую очередь смотрю на профессионализм. На втором месте – отношение к пациентам. И только потом – коммуникабельность. Важно, чтобы человек был человечным, а не приходил в профессию только за деньгами».
Именно сочетание клинициста и педагога определило подход Ильдара Нильича к новому проекту: он участвует в создании стационара с нуля – от планировки операционных до подбора каждого специалиста.
Школа для хирурга: путь к призванию
О профессии Ильдар Мугатаров говорит как о призвании, которое требует характера. По его наблюдениям, путь в хирургию сегодня проходят не все, кто начинал с горящими глазами: «Приходят учиться мотивированными, но, попадая в ординатуру, особенно в хирургию, сталкиваются с суровой реальностью. Это колоссальный объем работы, морально и физически тяжелый труд: за операционным столом нужно стоять часами. Некоторые не справляются с напряжением и уходят из медицины».
Эту проблему доктор считает системной и видит миссию клиники не только в лечении пациентов, но и в формировании среды, в которой молодой врач может расти рядом с опытными наставниками. По его словам, сильная команда складывается там, где есть преемственность поколений и условия, в которых хочется работать.
Будущие операционные стационара «Лайт»
Технологии будущего
Современная хирургия, подчеркивает Ильдар Мугатаров, немыслима без визуализации – возможности увидеть проблему до мельчайших деталей и действовать с ювелирной точностью. Поэтому особое внимание при оснащении стационара уделили диагностическому и операционному оборудованию.
В числе ключевых решений – магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom Altea с интеллектуальной технологией BioMatrix, который обеспечивает точную предоперационную диагностику. Для гибкой эндоскопии – гастроскопии и колоноскопии – клиника законтрактовала видеоэндоскопические стойки Fujifilm Eluxeo 7000.
«Главное преимущество этой стойки – способность к максимальному увеличению любого подозрительного очага на слизистой. Мы можем оценить структуру новообразования визуально и с высокой вероятностью еще до операции предположить, доброкачественная опухоль или злокачественная. Окончательный ответ дает гистология, но техника задает вектор наших действий уже на этапе диагностики».
Еще один важный элемент оснащения – мобильная C-дуга Siemens Cios Flow. Это передвижная система для вмешательств под рентген- и ультразвуковым контролем: чрескожного дренирования желчных протоков, ретроградной холангиопанкреатографии, пункций и склерозирования кист печени и почек, нефролитотрипсии, стентирования. При этом, отмечает главный врач, излучение установки минимальное и локальное, а вмешательства всегда проводятся с соблюдением защитных протоколов.
Что появится в регионе впервые
Отдельной гордостью стационара станет 3D-эндоскопическая стойка B. Braun Einstein Vision 3D. Она позволяет выполнять лапароскопические вмешательства под трехмерной визуализацией, что дает хирургу принципиально иное ощущение объема и глубины. Но главное – в ней реализована технология ICG-флуоресценции с окрашиванием индоцианином зеленым.
«Проще говоря, мы можем в режиме реального времени подсветить желчные протоки, увидеть опухоли печени или оценить жизнеспособность тканей кишки после резекции, чтобы безопасно наложить анастомоз. По нашим данным, такого оборудования в Перми пока нет ни в одной клинике».
Подобные технологии повышают безопасность операций и снижают риск осложнений, а значит – сокращают сроки восстановления пациентов.
Строительная готовность стационара площадью 5 тыс. кв. м
Строительство, где важна каждая деталь
Преимущество проекта, считает Ильдар Нильич, в том, что врачи участвуют в создании клиники с самого начала.
«Мы вместе с командой подробно изучили проект, знаем, где будут палаты, операционные, стерилизационный блок. Когда доктор сам понимает, где находится каждая розетка и каждый кабинет, это гораздо лучше, чем прийти в готовое здание и заново его изучать».
Все ключевые нормы и стандарты заложила опытная проектная организация, но в деталях команда внесла коррективы, критичные для лечебного процесса. Например, полы в операционных и палатах интенсивной терапии спроектированы без порогов – для беспрепятственного и ровного передвижения каталок. Это незаметная пациенту, но важная забота о безопасности.
Команда из более сотни профессионалов
В клинике подчеркивают: каким бы современным ни было оборудование, сердце любой клиники – специалисты. Стационар формирует мультидисциплинарную команду более чем из сотни профессионалов, работающих в единой цифровой среде, что ускоряет согласование тактики лечения.
«Все крупные клиники в чем-то схожи – все стараются приобрести хорошие эндоскопические стойки, МРТ, КТ. Но в итоге все зависит от специалистов, от профессионалов с именем. Мы создаем замкнутый цикл – от сверхточной диагностики до реабилитации».
К сотрудничеству клиника приглашает врачей по широкому спектру направлений: хирургия, травматология и ортопедия, урология, гинекология, проктология, отоларингология, нейрохирургия, пластическая хирургия, онкология, эндоскопия, неврология, кардиология, терапия, дерматология, функциональная и ультразвуковая диагностика.
Стационар формирует мультидисциплинарную команду более чем из сотни специалистов
Медицина, которая остается в Перми
Ввод стационара в эксплуатацию усилит негосударственный сегмент хирургии Прикамья и расширит доступность высокотехнологичной помощи для жителей края. По замыслу команды, концентрация компетенций и современного оборудования позволит выполнять сложные вмешательства на месте – и снизит необходимость выезда пациентов в федеральные центры.
«Если вы чувствуете желание расти, работать в единой цифровой среде на лучшем оборудовании и выполнять сложнейшие вмешательства, не выезжая за пределы региона, – этот проект для вас».
Стационар обретает свои очертания, оборудование уже в пути, а команда продолжает формироваться. Запуск намечен на конец 2026 года.
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