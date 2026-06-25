«На таком оборудовании не работают – на нем творят»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Мугатаров, главный врач хирургического стационара «Лайт», к.м.н., доцент

Ильдар Мугатаров, главный врач хирургического стационара «Лайт», к.м.н., доцент



В Перми полным ходом идет строительство многопрофильного хирургического стационара клиники «Лайт» площадью 5 тыс. кв. м. Запуск запланирован на конец 2026 года. Клиника оснащается диагностическим и операционным оборудованием экспертного класса и формирует мультидисциплинарную команду более чем из сотни профессионалов. Возглавит стационар известный пермский хирург Ильдар Мугатаров. В интервью он рассказал, какой будет новая клиника, почему ставка сделана на технологии и людей и как регион сможет выполнять сложные операции, не отправляя пациентов в федеральные центры.

Главный врач: хирург, онколог, наставник

Главный врач хирургического стационара «Лайт» – Ильдар Нильич Мугатаров – кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории с более чем 30-летним опытом в хирургии и онкологии. Сегодня он заведует кафедрой факультетской хирургии №1 с курсом урологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера и совмещает практическую работу с преподаванием.

Сфера его профессиональных интересов – абдоминальная хирургия, хирургическая гепатология, эндокринная хирургия и колопроктология, то есть наиболее технологически сложные направления, где результат напрямую зависит и от квалификации хирурга, и от уровня оснащения операционной. За годы практики через его руки прошли тысячи пациентов, а как заведующий кафедрой – он воспитал не одно поколение пермских хирургов.

«Когда я знакомлюсь с потенциальным членом команды, в первую очередь смотрю на профессионализм. На втором месте – отношение к пациентам. И только потом – коммуникабельность. Важно, чтобы человек был человечным, а не приходил в профессию только за деньгами».

Именно сочетание клинициста и педагога определило подход Ильдара Нильича к новому проекту: он участвует в создании стационара с нуля – от планировки операционных до подбора каждого специалиста.

Школа для хирурга: путь к призванию

О профессии Ильдар Мугатаров говорит как о призвании, которое требует характера. По его наблюдениям, путь в хирургию сегодня проходят не все, кто начинал с горящими глазами: «Приходят учиться мотивированными, но, попадая в ординатуру, особенно в хирургию, сталкиваются с суровой реальностью. Это колоссальный объем работы, морально и физически тяжелый труд: за операционным столом нужно стоять часами. Некоторые не справляются с напряжением и уходят из медицины».

Эту проблему доктор считает системной и видит миссию клиники не только в лечении пациентов, но и в формировании среды, в которой молодой врач может расти рядом с опытными наставниками. По его словам, сильная команда складывается там, где есть преемственность поколений и условия, в которых хочется работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущие операционные стационара «Лайт»

Будущие операционные стационара «Лайт»



Технологии будущего

Современная хирургия, подчеркивает Ильдар Мугатаров, немыслима без визуализации – возможности увидеть проблему до мельчайших деталей и действовать с ювелирной точностью. Поэтому особое внимание при оснащении стационара уделили диагностическому и операционному оборудованию.

В числе ключевых решений – магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom Altea с интеллектуальной технологией BioMatrix, который обеспечивает точную предоперационную диагностику. Для гибкой эндоскопии – гастроскопии и колоноскопии – клиника законтрактовала видеоэндоскопические стойки Fujifilm Eluxeo 7000.

«Главное преимущество этой стойки – способность к максимальному увеличению любого подозрительного очага на слизистой. Мы можем оценить структуру новообразования визуально и с высокой вероятностью еще до операции предположить, доброкачественная опухоль или злокачественная. Окончательный ответ дает гистология, но техника задает вектор наших действий уже на этапе диагностики».

Еще один важный элемент оснащения – мобильная C-дуга Siemens Cios Flow. Это передвижная система для вмешательств под рентген- и ультразвуковым контролем: чрескожного дренирования желчных протоков, ретроградной холангиопанкреатографии, пункций и склерозирования кист печени и почек, нефролитотрипсии, стентирования. При этом, отмечает главный врач, излучение установки минимальное и локальное, а вмешательства всегда проводятся с соблюдением защитных протоколов.

Что появится в регионе впервые

Отдельной гордостью стационара станет 3D-эндоскопическая стойка B. Braun Einstein Vision 3D. Она позволяет выполнять лапароскопические вмешательства под трехмерной визуализацией, что дает хирургу принципиально иное ощущение объема и глубины. Но главное – в ней реализована технология ICG-флуоресценции с окрашиванием индоцианином зеленым.

«Проще говоря, мы можем в режиме реального времени подсветить желчные протоки, увидеть опухоли печени или оценить жизнеспособность тканей кишки после резекции, чтобы безопасно наложить анастомоз. По нашим данным, такого оборудования в Перми пока нет ни в одной клинике».

Подобные технологии повышают безопасность операций и снижают риск осложнений, а значит – сокращают сроки восстановления пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная готовность стационара площадью 5 тыс. кв. м

Строительная готовность стационара площадью 5 тыс. кв. м



Строительство, где важна каждая деталь

Преимущество проекта, считает Ильдар Нильич, в том, что врачи участвуют в создании клиники с самого начала.

«Мы вместе с командой подробно изучили проект, знаем, где будут палаты, операционные, стерилизационный блок. Когда доктор сам понимает, где находится каждая розетка и каждый кабинет, это гораздо лучше, чем прийти в готовое здание и заново его изучать».

Все ключевые нормы и стандарты заложила опытная проектная организация, но в деталях команда внесла коррективы, критичные для лечебного процесса. Например, полы в операционных и палатах интенсивной терапии спроектированы без порогов – для беспрепятственного и ровного передвижения каталок. Это незаметная пациенту, но важная забота о безопасности.

Команда из более сотни профессионалов

В клинике подчеркивают: каким бы современным ни было оборудование, сердце любой клиники – специалисты. Стационар формирует мультидисциплинарную команду более чем из сотни профессионалов, работающих в единой цифровой среде, что ускоряет согласование тактики лечения.

«Все крупные клиники в чем-то схожи – все стараются приобрести хорошие эндоскопические стойки, МРТ, КТ. Но в итоге все зависит от специалистов, от профессионалов с именем. Мы создаем замкнутый цикл – от сверхточной диагностики до реабилитации».

К сотрудничеству клиника приглашает врачей по широкому спектру направлений: хирургия, травматология и ортопедия, урология, гинекология, проктология, отоларингология, нейрохирургия, пластическая хирургия, онкология, эндоскопия, неврология, кардиология, терапия, дерматология, функциональная и ультразвуковая диагностика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стационар формирует мультидисциплинарную команду более чем из сотни специалистов

Стационар формирует мультидисциплинарную команду более чем из сотни специалистов



Медицина, которая остается в Перми

Ввод стационара в эксплуатацию усилит негосударственный сегмент хирургии Прикамья и расширит доступность высокотехнологичной помощи для жителей края. По замыслу команды, концентрация компетенций и современного оборудования позволит выполнять сложные вмешательства на месте – и снизит необходимость выезда пациентов в федеральные центры.

«Если вы чувствуете желание расти, работать в единой цифровой среде на лучшем оборудовании и выполнять сложнейшие вмешательства, не выезжая за пределы региона, – этот проект для вас».

Стационар обретает свои очертания, оборудование уже в пути, а команда продолжает формироваться. Запуск намечен на конец 2026 года.

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