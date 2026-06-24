На реализацию программы дорожных работ в Татарстане в этом году предусмотрено 93,1 млрд руб. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На дорожные работы в Татарстане направят более 93 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На дорожные работы в Татарстане направят более 93 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направят 20,8 млрд руб., включая работы в Казанской (2 млрд руб.), Набережночелнинской (1,4 млрд руб.) и Нижнекамской (480 млн) агломерациях, а также ремонт мостов и дорог.

Еще 1,5 млрд руб. предусмотрено по программе комплексного развития сельских территорий.

На дорогах регионального значения планируется направить 4,7 млрд руб. на реконструкцию, 2,1 млрд руб.— на строительство, 12,4 млрд руб. — на капитальный ремонт, 2,8 млрд руб. — на ремонт и 9,5 млрд руб. — на содержание.

На дороги местного значения предусмотрен 1 млрд руб. на подъезды к фермам, детским лагерям и СНТ, а также 8 млрд руб. на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети опорных населенных пунктов.

Анна Кайдалова