В Саратовской области в рамках нацпроекта благоустроили 28 территорий

В Саратовской области подвели промежуточный итог благоустройства по федеральному проекту. Работы завершились на 28 объектах, сообщает пресс-служба министрества строительства и ЖКХ. Это часть общего плана, который включает 116 территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

В Энгельсе обновился сквер у ДК «Строитель». Там заменили дорожки, установили малые архитектурные формы и провели озеленение . Обновление пространств продолжается в районах области.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев сообщил о накопленном результате. За время действия программы благоустроили почти 1,5 тыс. общественных и дворовых зон. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Никита Маркелов