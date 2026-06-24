В Жигулевске на торги выставили участок под КРТ, на котором построят малоэтажные дома и поликлинику

В министерстве градостроительной политики Самарской области опубликовали приказ о проведении открытого аукциона на право заключения договора комплексного развития территории в Жигулевске и разработали соответствующие документы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Речь идет о земельном участке на ул. Транспортная, участок №27. АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» разработало мастер, прошла через оценку экспертного сообщества на рабочей группе градостроительного совета.

По проекту инвестору предстоит построить малоэтажные жилые дома, поликлинику на 150 посещений в смену, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Площадка заброшена более 10 лет. Когда-то там находилась колония для несовершеннолетних. Для запуска строительства здесь снесут все старые постройки.

Торги назначены на 23 июля в 10:00 (MSK+1).

Руфия Кутляева