Экс-сотруднику «Челябинскавтодора» заменили условный срок реальным

Челябинский областной суд ужесточил приговор бывшему начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову по делу о получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Ему назначили реальное наказание вместо условного, подтвердили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе суда.

Суд установил, что в 2022 году Артем Степанов через посредника получил взятку от учредителя ООО «ДорстройГрупп». Она включала 10 тонн щебня, а также услуги по укладке дорожной плитки на личном участке. За это сотрудник госучреждения помог беспрепятственно принять выполненный подрядчиком ремонт дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

Приговор Артему Степанову вынес Аргаяшский районный суд в августе 2025 года. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также был наложен штраф в десятикратном размере взятки — 750 тыс. руб. Конфискована сумма, эквивалентная взятке,— около 75 тыс. руб. Арест квартиры, автомобиля и банковских счетов сохранен. Прокуратура Челябинской области тогда не согласилась с вынесенным решением суда и обжаловала его. Челоблсуд изменил приговор, заменив условное лишение свободы реальным. Остальная часть наказания осталась прежней.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июне 2025 года Курчатовский районный суд Челябинска приговорил Артема Степанова к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1,6 млн руб. по другому делу о взятках. По версии следствия, в 2022–2023 годах начальник отдела получил от другого сотрудника «Челябинскавтодора» деньги за назначение курировать исполнение контракта на ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района. Также доказано, что Артем Степанов получал взятки от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту трех автодорог. Общая сумма взяток составила более 2 млн руб.

Виталина Ярховска