В Чувашии объявили угрозу атаки беспилотников
В Чувашии в 08:43 объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В Чувашии объявили угрозу атаки беспилотников
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Это второй случай за день. Впервые угрозу атаки беспилотников объявили в 01:12, ее отменили в 07:05.
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.