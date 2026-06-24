В Чувашии в 08:43 объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии объявили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии объявили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Это второй случай за день. Впервые угрозу атаки беспилотников объявили в 01:12, ее отменили в 07:05.

В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Анна Кайдалова