Далматовский монастырь отремонтирует московское ФГУП за 350 млн рублей

Министерство культуры РФ заключило контракт на реставрацию части Далматовского монастыря с федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Договор подписали по максимальной цене в 350 млн руб., указано на портале госзакупок.

Учреждение является памятником культуры федерального значения. Подрядчику предстоит обновить Успенский собор, входящий в состав монастыря, а также инженерные коммуникации. Общая площадь объекта составляет более 1,8 тыс. кв. м. Компания должна будет сама получить все необходимые разрешения на проведение работ. Необходима также онлайн-трансляция происходящего в соборе и вокруг него. Срок выполнения работ — сентябрь 2028 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» зарегистрировано в Москве в 1993 году. Владельцем является Минкульт России, исполняющим обязанности директора — Дмитрий Макаров. Выручка ФГУП за 2025 год составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. В качестве поставщика организация заключила почти 1,2 тыс. госконтрактов на разработку проекта реставрации, реконструкцию и авторский надзор за обновлением объектов культурного наследия по всей стране.

Виталина Ярховска