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обновлено 10:04

СКР возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Соликамске

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров рейсового автобуса в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Фото: прокуратура Пермского края

Фото: прокуратура Пермского края

ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Обход города Соликамска». На 11-м километре трассы водитель не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет, после чего автобус врезался в дерево. Четыре пассажира получили травмы, двоих из них направили в травмпункт, один госпитализирован в больницу. Еще одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.

В обстоятельствах ДТП также разбираются инспекторы ГИБДД и городская прокуратура.