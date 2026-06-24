СКР возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Соликамске

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров рейсового автобуса в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Обход города Соликамска». На 11-м километре трассы водитель не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет, после чего автобус врезался в дерево. Четыре пассажира получили травмы, двоих из них направили в травмпункт, один госпитализирован в больницу. Еще одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.

В обстоятельствах ДТП также разбираются инспекторы ГИБДД и городская прокуратура.