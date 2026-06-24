Жителя Ижевска оштрафовали за демонстрацию татуировки со свастикой

Ленинский районный суд Ижевска оштрафовал 46-летнего горожанина за публичную демонстрацию татуировок с нацистской символикой (ст. 20.3 КоАП) на привокзальной площади Ижевска в преддверии дня победы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Татуировка в виде орла и креста со свастикой размещена на левой руке. Во время заседания фигурант признал свою вину. Он пояснил, что нанес татуировки в молодости и планирует их свести. Судья, исследовав материалы дела, назначил минимальное наказание, предусмотренное статьей — штраф в размере 1 тыс. руб.

Карина Пырина