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Жителя Ижевска оштрафовали за демонстрацию татуировки со свастикой

Ленинский районный суд Ижевска оштрафовал 46-летнего горожанина за публичную демонстрацию татуировок с нацистской символикой (ст. 20.3 КоАП) на привокзальной площади Ижевска в преддверии дня победы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Татуировка в виде орла и креста со свастикой размещена на левой руке. Во время заседания фигурант признал свою вину. Он пояснил, что нанес татуировки в молодости и планирует их свести. Судья, исследовав материалы дела, назначил минимальное наказание, предусмотренное статьей — штраф в размере 1 тыс. руб.

Карина Пырина