Годовая инфляции в Прикамье превышает среднероссийский показатель

В мае 2026 года годовая инфляция в Пермском крае незначительно ускорилась — до 7,1%, после 7% в апреле. Это вызвано сезонным ростом спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Так, увеличение туристического спроса и его перераспределение с других направлений из-за геополитической напряженности привели к подорожанию отдыха на Черноморском побережье и речных круизов.

В непродовольственном секторе выросли цены на моторное топливо. Основные причины — сезонный рост спроса и внеплановые ремонты на некоторых НПЗ. Вместе с тем из-за укрепления рубля снизились цены на средства связи, электротовары и другие бытовые приборы.

Среди продуктов заметно подешевела плодоовощная продукция. Это вызвано снижением затрат производителей из-за перехода на летний режим работы. Благодаря укреплению рубля стали дешевле сладкий перец и апельсины, бананы, яблоки и груши.

В целом по стране инфляция в мае составила 5,3%. По прогнозу, в 2026 году инфляция снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.