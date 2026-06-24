В Санкт-Петербурге начинается суд над экс-депутатом заксобрания Прикамья
Сегодня в 1-м Западном окружном военном суде (Санкт-Петербург) пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего депутата заксобрания Пермского края Константина Окунева (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». Вести процесс будет судья Алексей Ольмезов.
Фото: архив Ъ-Прикамье
Уголовное дело в отношении бывшего депутата было возбуждено 28 октября 2025 года следственным отделом УФСБ по Пермскому краю. 29 октября Константин Окунев (внесен в список террористов и экстремистов) был задержан в пермском аэропорту и с санкции суда отправлен в СИЗО.
По версии следствия, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.