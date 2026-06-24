Лидер БК «Самара» перешел в УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с атакующим защитником Никитой Михайловским. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Никита Михайловский защищал цвета самарского клуба, проведя 26 матчей регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал 20,5 очка, делал 7,3 подбора и совершал 3 передачи.

Игрок проводил на площадке в среднем по 30 минут 46 секунд за матч.

Андрей Сазонов