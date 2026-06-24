МЧС контролирует ситуацию с подтоплением в Похвистневском районе

В Похвистневском районе Самарской области после прорыва насыпной дамбы у населенного пункта Рысайкино зафиксировано подтопление 72 приусадебных участков в Алькино и Рысайке. Уровень воды в реке Тергала поднялся на 1,5 м, а ширина разлива достигла 15 м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время наблюдается спад уровня воды, поэтому эвакуация жителей не требуется. Для возможного перемещения людей подготовлены два пункта временного размещения.

На месте происшествия работают оперативная группа МЧС России и специалисты с беспилотными летательными аппаратами для мониторинга ситуации. Также задействована инженерная техника и пожарно-спасательные подразделения.

Андрей Сазонов