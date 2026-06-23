Сенатор предлагает присвоить Юрию Шатунову посмертно звание народного артиста

Член Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов предлагает присвоить посмертно певцу Юрию Шатунову звание народного артиста. Об этом он сказал интернет-изданию Life во вторник, в день памяти певца (солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шатунов на финальном концерте "Дискотека 80-х" в спортивном комплексе «Олимпийский».

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Юрий Шатунов на финальном концерте "Дискотека 80-х" в спортивном комплексе «Олимпийский».

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фактически такое предложение господин Гибатдинов выдвигал еще в январе 2025 года в официальном обращении к министру культуры РФ. В своем обращении он отмечал, что об этом его попросили бойцы СВО. Он также отмечал, что Юрий Шатунов «по праву стал музыкантом, чьи песни пели и будут петь миллионы наших сограждан нескольких поколений».

В беседе с «Ъ-Волга» сенатор отметил, что в беседе с журналистами интернет-издания лишь подтвердил, что и сейчас считает необходимым присвоить звание народного артиста солисту «Ласкового мая». По словам Айрата Гибатдинова, тогда, в 2025 году, на его обращение пришел ответ, что существующее положение о присвоении звания, утвержденное указом президента РФ, не предусматривает возможность посмертного присвоения звания «Народный артист». «Сейчас мы с коллегами из Госдумы изучаем нормативные документы, чтобы, вероятно, затем снова обратиться с этим предложением. Не исключаю, что, возможно, выступим с инициативой внести какие-то изменения в положения о присвоении звания», — добавил сенатор.

Сергей Титов, Ульяновск