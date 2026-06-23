Ценовые указания

По данным Банка России и региональных властей, Воронежская область по итогам весны 2026 года показала один из самых низких показателей годовой инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО). В 2025-м и ранее регион, напротив, входил в число лидеров по темпам роста цен не только в округе, но и в РФ. Власти отмечают, что на динамику повлияли соглашения с крупными торговыми сетями и местными производителями, хотя решились на них не все игроки. При этом инфляционные ожидания населения остаются высокими: это связывают с опережающими продуктовую инфляцию темпами роста цен в сфере услуг, в том числе ЖКХ и транспорте. Эксперты оценивают заключенные властями региона соглашения как эффективный инструмент стабилизации цен, но отмечают их временный характер и отсутствие влияния на фундаментальные факторы инфляции.

Власти заявляют, что договорились со многими торговыми сетями придержать цены. Но некоторые не согласились

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В мае 2026 года годовая инфляция в Воронежской области снизилась до 4,5%. Регион занял первое место по этому показателю в Черноземье и второе в ЦФО, опередив общероссийское значение (5,3%), следует из опубликованных 19 июня данных Банка России. Годом ранее в регионе фиксировался уровень инфляции, напротив, превышавший средний показатель по стране — 11,3% (в РФ — 9,98%). По итогам 2025 года среднегодовой индекс потребительских цен (основной показатель инфляции) в области составил 5,34%, что ниже общероссийского уровня в 5,59%.

На этом фоне инфляционные ожидания (иной и более субъективный показатель; оценивается тоже ЦБ, но не по собственным данным, а по опросам и оценкам населения) в России и Воронежской области остаются высокими. По данным Банка России, в мае показатель составил 13% после 12,9% в апреле. Наблюдаемая населением текущая годовая инфляция выросла до 15,1% по сравнению с 14,6% месяцем ранее.

В пресс-службе регулятора пояснили «Ъ-Черноземье», что данные по инфляционным ожиданиям населения в разрезе регионов являются закрытыми и не раскрываются.

Основным инструментом сдерживания цен, как считают в облправительстве, стали соответствующие соглашения властей с торговыми сетями и производителями, заключенные в марте 2025 года.

В начале июня на коммуникационной сессии с представителями Банка России министр экономразвития Воронежской области Людмила Запорожцева отмечала, что договоренности заключили с девятью местными производителями продуктов питания и 43 хозяйствующими субъектами, у которых насчитывается 718 торговых точек.

Данные соглашения предусматривают предоставление ритейлерам и производителям права выбора следующих мер по стабилизации цен: снижение цен на отдельные товары, сохранение действующих цен либо ограничение торговой надбавки до 10%, а также свободу выбора товаров, в отношении которых применяются указанные меры. По данным облправительства, Воронежская область занимает девятое место в ЦФО по числу участников подобных соглашений и 25-е место в РФ.

В числе торговых сетей — X5 Group, «Центрторг» и корпорация «Гринн» (гипермаркеты «Линия»). Договоренности охватывают 32 позиции потребительской корзины. Из числа крупных производителей к соглашениям присоединились «Агроэко-маркет» (розничная сеть ГК «Агроэко»), ООО «Ряба», АО «Молвест», ООО «Отечество», ООО «Родина», ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО «Торговый дом Землянскмолоко», АО «Нижнекисляйская молочная компания» и АО «Фирма Молоко» (Россошанский молочный комбинат).

В то же время, по данным «Ъ-Черноземье», такие сети, как «Красное и белое», «Светофор», «Метро», «Ашан», «Магнит», «Окей» и «Лента», отказались от участия в соглашениях с правительством Воронежской области. Представители части из них объясняют это региону, по информации «Ъ-Черноземье», тем, что ориентированы на заключение подобных договоренностей исключительно с федеральными органами. Эти аргументы спорны: в ЦБ указывают, что согласно постановлению правительства РФ от 26 апреля 2023 года полномочия на заключение соглашений по сдерживанию роста цен есть только у региональных органов власти.

В результате договоренностей власти фиксируют неоднородную картину изменений цен в регионе.

Наибольшее снижение цен, по данным на начало июня, зафиксировано по таким товарам, как капуста белокочанная свежая (на 30,99%), картофель (на 24%), рис (на 23%), репчатый лук (на 19%) и куриные яйца (на 18%). При этом цены на такие товары, как мороженая рыба и хлеб, выросли (на 24% и 20% соответственно).

Источник «Ъ-Черноземье» на финансовом рынке региона отмечает, что заметное влияние на инфляционные ожидания (которые в Воронежской области, как и в целом по РФ, существенно выше официальной инфляции) оказывает рост цен на услуги, в том числе коммунальные.

«В отличие от продуктовой инфляции, основным фактором, который пока мешает жителям почувствовать эффект полностью, остаются услуги ЖКХ, транспорта и другие услуги, с которыми люди сталкиваются ежедневно»,— добавил собеседник «Ъ-Черноземье».

Финансовый эксперт, бывший управляющий ПСБ в Воронежской области Тимур Хлебников считает, что соглашения об ограничении наценок показали себя эффективным инструментом стабилизации цен: «Однако важно помнить, что подобные договоренности являются временной мерой и не способны в долгосрочной перспективе изменить общую тенденцию роста цен, обусловленную общероссийскими и глобальными факторами».

«Подписанные соглашения помогают регулировать ситуацию на конкретных торговых полках, но инфляционные ожидания остаются высокими главным образом из-за сохраняющегося дефицита федерального бюджета и проводимой денежно-кредитной политики»,— замечает господин Хлебников.

Эксперт добавил, что население пока действительно слабо чувствует замедление инфляции, в том числе потому, что слабо доверяет официальной статистике. «Граждане склонны ориентироваться на собственный опыт покупок и реальные чеки, а не на средние индексы»,— сказал господин Хлебников.

Доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков также поясняет, что у расхождений между официальной статистикой и личным восприятием роста цен жителями есть несколько причин. «Статистика учитывает широкий набор товаров и услуг, тогда как люди в первую очередь обращают внимание на ежедневные расходы: продукты питания, коммунальные услуги, лекарства, транспорт и услуги связи. Кроме того, население обычно гораздо сильнее запоминает случаи роста цен, чем периоды их стабилизации. Если стоимость отдельных товаров перестала расти, это редко воспринимается как улучшение ситуации. Зато любое подорожание заметно сразу»,— отмечает господин Щербаков.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, соглашения воронежских властей с торговыми сетями и производителями являются временной мерой сдерживания роста цен и обладают рядом недостатков. «Такие соглашения охватывают лишь базовые товары, что открывает сетям возможность компенсировать недополученную прибыль путем увеличения надбавки по другим категориям товаров. Эти меры также не влияют на фундаментальные факторы инфляции: издержки производителей, логистику, импортное сырье и комплектующие, а также денежно-кредитные условия. Поэтому снижение инфляции до 4,5% в регионе может быть частично связано с этими соглашениями, но в большей степени — с общей динамикой цен, сезонностью и статистическими эффектами»,— резюмировал эксперт.

Егор Якимов