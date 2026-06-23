В Саратовской области посчитают ущерб от запрета продажи вейпов

В Саратовской области законопроект, запрещающий розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, решили направить на процедуру оценки регулирующего воздействия. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Саратовской областной думы Ирина Колесникова

Фото: Саратовская областная Дума Председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Саратовской областной думы Ирина Колесникова

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель комитета Ирина Колесникова (ЕР) напомнила, что Госдума наделила регионы полномочиями, согласно которым на территории области можно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Саратов решил воспользоваться этой возможностью, так что с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года закон будет работать, и будут сделаны выводы относительно результатов введенных ограничений.

Сейчас министерству экономического развития области в течение 15 рабочих дней поручено проанализировать соображения предпринимателей и заинтересованных сторон относительно внедрения этого закона, а затем довести их до депутатов для внесения возможных уточнений и рекомендаций в законопроект.

Татьяна Смирнова