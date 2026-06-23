Пермский порт сняли с якоря

В Прикамье завершается многолетний спор относительно активов пермского порта. Краевой суд, рассмотрев жалобы на приговор бывшему совладельцу АО «Порт Пермь» (79% акций в собственности Росимущества) Чарльзу Батлеру, удовлетворил требования о возврате обществу 19 объектов недвижимости в центре города. Ранее господин Батлер был приговорен к семи годам колонии за вывод активов порта стоимостью 1,04 млрд руб. Суд первой инстанции оставил требования о возврате имущества без рассмотрения. Согласно решению апелляции, активы будут изъяты у нынешних собственников, которые, как считают силовики, связаны с осужденным. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что теперь имущественный комплекс порта станет более привлекательным для приватизации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский краевой суд оставил без изменений наказание бывшему председателю совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльзу Батлеру. Ранее Ленинский райсуд Перми признал его виновным в организации присвоения имущества предприятия на сумму свыше 1,04 млрд руб. По версии силовиков, в 2009–2012 годах директор общества Марек Кинцл под его руководством вывел принадлежавшую предприятию землю на подконтрольные господину Батлеру компании. Речь идет о земельных участках общей площадью 12,5 га по Решетниковскому спуску, 1, и об объектах недвижимости на них (здания, ж/д пути, линии электропередачи и производственные помещения). Эти объекты «Порт Пермь» в 2009 году получил в рамках приватизации. Покинувший Россию в 2016 году Чарльз Батлер был приговорен заочно к семи годам лишения свободы. При этом требования прокуратуры и признанного потерпевшим АО «Порт Пермь» об истребовании похищенного имущества были оставлены без рассмотрения.

АО «Порт Пермь» (реорганизовано из одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. До 2007 года активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году 79,6% акций стратегического АО «Порт Пермь» были истребованы в пользу государства. Контроль над ними, как решил арбитражный суд, незаконно получила группа иностранных инвесторов. Предприятие было включено Росимуществом в план приватизации. После в арбитраже продолжились многочисленные споры между представителями госорганов, бывшими акционерами и рядом юрлиц, которые в итоге стали собственниками имущественного комплекса порта. В июне этого года суд удовлетворил требования прокуратуры об истребовании в пользу государства 19 земельных участков.

Что касается приговора Чарльзу Батлеру, то его обжаловали как прокуратура, так и сторона защиты. Гособвинение настаивало на ужесточении приговора и увеличении наказания господину Батлеру до девяти лет колонии, а представитель осужденного просил его полного оправдания. Не менее принципиальным для надзорного органа было удовлетворение требования о возврате в пользу АО «Порт Пермь» оставшейся части имущества, расположенной на уже изъятых участках. Как говорят источники, речь идет о зданиях портоуправления, бывших производственных цехах, ЛЭП, железнодорожной ветке и ряде других объектов.

По инициативе прокуратуры Пермский краевой суд привлек к делу в качестве гражданских ответчиков новых владельцев порта — ООО «Диджитал порт» и ООО «Порт Сити», а в качестве третьего лица — «Европейскую компанию “Далтамэн”». Гособвинитель Елена Суворова указывала, что активы являются доказательством по делу: согласно законодательству, похищенное имущество должно быть возвращено законному владельцу. В данном случае им является АО «Порт Пермь». На этом же настаивал и представитель общества, указывая, что объекты являются неотъемлемой частью имущества, которое должно быть задействовано в производственной деятельности предприятия.

Представители ООО «Диджитал порт» и «Далтамэна» убеждали суд в необоснованности привлечения компаний в качестве гражданских ответчиков. Так, адвокат Дмитрий Захаров указывал, что нынешние владельцы спорного имущества не участвовали в рассмотрении дела в отношении господина Батлера в первой инстанции. Их привлечение к участию в процессе на уровне апелляции существенным образом нарушает права юрлиц, поскольку ограничивает их в предоставлении доказательств. Также он отметил, что споры об имуществе порта сейчас рассматриваются в арбитраже, поэтому нет оснований решать этот вопрос в рамках проверки обоснованности приговора Чарльзу Батлеру. Именно на это сослался суд первой инстанции, оставляя без рассмотрения гражданский иск. «Требования о виндикации и реституции вообще не могут рассматриваться в рамках уголовного судопроизводства»,— убежден юрист. Он добавил, что если господин Батлер получил контроль над активами незаконно, то и все сделки с ними являются недействительными, поэтому АО «Порт Пермь» не может быть по делу гражданским истцом.

В итоге апелляционная инстанция требования прокуратуры и потерпевшей стороны о возврате имущества удовлетворила.

Собеседник, знакомый с ситуацией в «Порт Пермь», полагает, что теперь общество станет гораздо более привлекательным для приватизации. «После установления контроля государства над АО на его балансе фактически не было имущества,— утверждает он.— Сейчас ситуация изменилась. Став владельцем недвижимости, АО может претендовать и на земельные участки на Решетниковском спуске, которые с начала лета уже зарегистрированы за Росимуществом». По словам источника, сейчас рыночная стоимость недвижимости может составлять 2,5–3 млрд руб. «Понятно, что для портовой деятельности площадку в центре Перми использовать никто не будет, для этого есть терминал в Заостровке. Поэтому в будущем возможен вариант применения механизма КРТ с частичной застройкой территории»,— убежден он.

Дмитрий Астахов