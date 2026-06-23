БашРТС добивается запрета на выезд из страны 2 тысячам должников

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС, входит в «Интер РАО») направило судебным приставам заявления об ограничениях на выезд из России в отношении более 2 тыс. физических лиц, задолжавших от 30 тыс. руб. за отопление. Общая сумма исполнительных производств превышает 140 млн руб., сообщают в пресс-службе компании.

Суммарная задолженность за отопление и горячую воду к началу лета составляла более 8,5 млрд руб., из которых на жителей приходилось 4,5 млрд руб.

Предприятие заявляет, что несвоевременная оплата отрицательно влияет на надежность теплоснабжения и грозит сложностями с закупкой топливно-энергетических ресурсов для котельных БашРТС, обслуживанием теплосетей и оборудования. «Более того, неплатежи ставят под угрозу срыва реализацию ремонтных и инвестиционных программ компании, создавая серьезные риски для бесперебойного теплоснабжения всех потребителей»,— предупреждает компания.

В сентябре 2025 года задолженность потребителей перед БашРТС оценивалась в 7,5 млрд руб.

Идэль Гумеров