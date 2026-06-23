Общественная палата запустилась в девятый раз

Общественная палата (ОП) РФ провела свое первое заседание в новом, девятом созыве. В ее состав вошли 172 человека, которые вплоть до 2029 года будут, например, проводить общественные слушания, в том числе так называемые нулевые чтения законопроектов. Впервые в ОП РФ по президентской квоте вошли телеведущая Мария Ситтель и музейный работник Елена Малышева. Одним из приоритетных направлений созыва было названо наблюдение за думскими выборами, а глава Центризбиркома Элла Памфилова даже призвала «дать бой подонкам и лжецам», стремящимся их сорвать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева во время первого пленарного заседания нового состава

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева во время первого пленарного заседания нового состава

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Состав Общественной палаты РФ — консультативного органа по взаимодействию граждан с органами власти — традиционно формируется в три этапа. 40 человек входят в ее состав по президентской квоте, 43 члена палаты — представители российских НКО и общественных объединений, еще 89 человек выдвигаются по региональной квоте. В этом году был сформирован уже девятый созыв ОП РФ (будет работать в 2026–2029 годах).

В президентский список вошли девять новых общественников, в том числе телеведущая Мария Ситтель , глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева .

, глава профсоюза работников здравоохранения РФ и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ . Свои места в этом перечне сохранили телеведущие Армен Гаспарян и Дмитрий Киселев, писатель Сергей Лукьяненко, певица Диана Гурцкая, а также сохранил переводчик и блогер Дмитрий Пучков по кличке Гоблин.

В пресс-службе ОП РФ “Ъ” сообщили, что ее состав обновился почти на треть.

23 июня девятый состав ОП РФ собрался на свое первое заседание в новом созыве. В основном в этот день общественники занимались протокольной работой, как выразилась Лидия Михеева, которую вновь избрали секретарем палаты, причем единогласно. Она возглавляет ОП РФ с 2019 года, когда сменила на этом посту Валерия Фадеева – нынешнего председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Госпожа Михеева поблагодарила коллег «за оказанное доверие», пообещав его оправдать. Ее замами стали Александр Галушка, Владислав Гриб, Оксана Драпкина и Александр Школьник, а первым заместителем — Вячеслав Бочаров.

Также были утверждены 19 профильных комиссий палаты, их руководители и замы.

К примеру, госпожа Ситтель стала первым заместителем руководителя комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи, а Елена Малышева заняла такую же должность в комиссии по просвещению.

В пресс-службе ОП РФ сообщили, что в сравнении с восьмым созывом в нынешнем стало на одну комиссию меньше — был упразднен орган по спорту и физкультуре.

Госпожа Михеева отметила, что за последние три года в адрес палаты поступило 34 тыс. обращений граждан. По каждому из них «будет проведена работа, ни одно сообщение не останется без внимания», заверила секретарь ОП РФ. «Это сложно, но уверена, что в новом созыве у нас найдутся силы, чтобы откликнуться на просьбу каждого и постараться помочь в непростых социальных, юридических, а порой и финансовых ситуациях»,— добавила она. Среди задач нового созыва на заседании упоминалась поддержка многодетных семей, участников СВО и их близких, а также «сохранение исторической памяти».

В ОП РФ регулярно проходят общественные слушания, в том числе так называемые нулевые чтения законопроектов (с участием чиновников и экспертов; по их результатам в документ нередко вносят коррективы).

Одним из приоритетных направлений нового созыва было названо наблюдение за предстоящими думскими выборами. По этому поводу на заседании выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она поблагодарила членов палаты за общественное наблюдение в регионах, что, по ее словам, позволяет «вовремя поправлять» избиркомы и «давать бой подонкам и лжецам», пытающимся сорвать выборы. Госпожа Памфилова также пожелала членам ОП РФ «быть настоящим авангардом гражданского общества» и «концентрацией народной силы, духа и мыслей».

Иван Тяжлов