Финуправляющий пермского аптекаря оспаривает его сделки с авто и недвижимостью

Новый финансовый управляющий бывшего совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина направил заявление о признании недействительной ряд сделок должника. Как следует из данных «Федресурса», речь идет о договоре купли-продажи автомобилей Mercedes Benz и LiXiang L7, договоре участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома «Симпл» в Мотовилихинском районе, а также акте приема-передачи четырех квартир в нем, и нескольких машино-местах. Также финансовый управляющий просит применить последствия недействительности этих сделок и возвратить имущество в конкурсную массу должника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ранее финансовым управляющим Николая Шаврина был Аркадий Фрисман. Весной этого года арбитражный суд отстранил его от обязанностей из-за нарушения порядка действий в рамках собрания кредиторов. После него финансовым управляющим был назначен Михаил Лозовой.

Николай Шаврин и его бизнес-партнер Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. Несостоятельными были также признаны господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб.

В 2024 году Андрею Годовалову и Николаю Шаврину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Господин Шаврин вины не признал, его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.