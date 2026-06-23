Positive Technologies: социальная инженерия используется в 70% кибератак

Социальная инженерия остается одним из самых популярных направлений кибератак, ее методы применяются почти в 70% случаев, рассказала руководитель образовательных программ Positive Technologies Анастасия Федорова. При этом, по ее словам, злоумышленники используют искусственный интеллект для массовой рассылки поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, имитирующих официальные источники.

«Максимальной защиты сегодня не бывает. Современные атаки — это веерное покрытие всего периметра, и почти 70% атак, которые используют злоумышленники, — это социальная инженерия. Это грамотность пользователей в том числе»,— рассказала госпожа Федорова на конференции ИД «Коммерсантъ».

Когда злоумышленник уже обошел внешний периметр защиты и проник внутрь сети, самым важным фактором становится время его обнаружения, отметила эксперт. Искусственный интеллект позволяет значительно сократить это время, поэтому компаниям нужно применять его для эффективной защиты, в том числе от ИИ-кибератак. «Атакующий использует его (ИИ.— «Ъ») уже во всю, поэтому надо учиться реагировать еще быстрее и оперативно обучать людей на периметре защиты»,— резюмировала Анастасия Федорова.

Как писал «Ъ», в 2026 году хакеры серьезно усложнили атаки на финансовый сектор, о чем свидетельствует рост разнообразия используемых инструментов. Главной атакующей линией остается использование фишинга и социальной инженерии, однако все шире применяются шпионское ПО, шифровальщики и атаки на цепочки поставок. Многовекторные атаки значительно затрудняют их обнаружение даже с учетом повышения защищенности.

По данным RED Security SOC, за первые три месяца 2026 года количество кибератак на отрасли, относящиеся к КИИ, превысило 9 тыс. и составило 77% от общего числа атак на российские компании. Это на 10 п. п. больше, чем в 2025 году, и на 13 п. п. больше, чем в 2024-м, что свидетельствует об ускоряющемся смещении фокуса злоумышленников в сторону наиболее значимых для государства и общества отраслей.