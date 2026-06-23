«Изменений в общей ситуации ждать не стоит»

«Предпосылок для диалога пока нет», — Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию вокруг Украины. По словам президента, удары беспилотниками по российской гражданской инфраструктуре имеют цель раскачать общество. При том, что военная ситуация для Киева ухудшается. Одновременно с этим глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговоры в любое время на той точке, на которой они остановились. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирное решение в очередной раз откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин высказался по текущей ситуации вокруг Украины и по международной повестке. Общий смысл в том, что Россия не пойдет на компромисс ни с Киевом, ни с Западом. То есть никакого прекращения огня по линии соприкосновения, на чем настаивает противная сторона, не будет. По словам президента, подобный формат не способствует реальному урегулированию, а лишь «создает конфликтный потенциал». На фоне украинских ударов вглубь российской территории Москва считает риторику Киева о мире «неискренней».

Одновременно Сергей Лавров вновь повторил тезис: Кремль не отказывается от переговоров с Украиной и может хоть сейчас к ним вернуться. Однако условия, судя по всему, не меняются. Как минимум, Москва требует вывода украинских войск из подконтрольной части Донбасса. Глава МИД РФ также в очередной раз попенял США за непостоянство. Штаты не только отказались давить на Владимира Зеленского, принуждая его к миру на российских условиях, но, судя по всему, начали занимать более проукраинскую позицию.

Об этом пишут и западные газеты: мол, Дональд Трамп после саммита G7 дал зеленый свет на активизацию боевых действий, чтобы больше давить на Россию, а не на Украину, как было раньше. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник тем временем не исключил, что условия прекращения огня могут быть со временем пересмотрены (в сторону ужесточения, естественно).

Параллельно сохраняется напряженность вокруг Белоруссии. Зеленский, как известно, требует в недельный срок заглушить или убрать с приграничной территории ретрансляторы, которые якобы помогают наводить на цель российские дроны. Эта история должна чем-то закончиться. По крайней мере, время идет, и срок, данный Зеленским, сокращается. Москва дает понять, что готова защитить союзника. Также РФ, судя по всему, отвергает европейское посредничество. Окончательно или нет — сложно сказать. Но похоже, что оптимизма на этот счет никто не испытывает.

Как бы то ни было, наступила ясность — изменений в общей ситуации ждать не стоит. Возобновление переговоров видится маловероятным. Исключение составляют гуманитарные вопросы, в частности обмен пленными. Разве что можно понадеяться на некие тайные контакты, где ситуация резко отличается от публичной. Но не очень верится. Дональд Трамп по-прежнему занят Ираном. Там тоже ничего не решено и не понятно.

Поэтому посредническая деятельность Америки на украинском направлении как минимум приостановлена. Европа, как сказано выше, отвергнута. Других желающих урегулировать конфликт пока не находится. Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проявляет большого желания участвовать. Значит, придется и дальше повышать ставки.

Дмитрий Дризе