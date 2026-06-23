Не до новоселья

В регионах ПФО в мае 2026 года зафиксировали снижение выдачи ипотечных кредитов — в среднем на 13,3% по количеству и на 12,6% по объему. Наиболее заметное падение среди регионов округа отмечено в Чувашии, где число выдач сократилось на 25%, а объем — на 27%. Эксперты связывают снижение с сезонными факторами, включая сокращение числа рабочих дней и праздники, при этом не ожидая формирования устойчивого нисходящего тренда на рынке, указывая на постепенную стабилизацию ипотечного спроса и ограниченное влияние возможного снижения ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионах ПФО выдача ипотеки снизилась в среднем на 13,3%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В регионах ПФО выдача ипотеки снизилась в среднем на 13,3%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регионах Приволжского федерального округа в мае 2026 года зафиксировано снижение выдачи ипотечных кредитов — в среднем на 13,3% по количеству и на 12,6% по объему по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро.

В Татарстане банки выдали 2,52 тыс. ипотечных кредитов на 10,55 млрд руб., что на 13% меньше как по количеству, так и по объему. Средний чек составил 4,19 млн руб., оставшись без изменений. В Башкортостане оформлено 2,73 тыс. кредитов на 9,5 млрд руб. (-15% и -12% соответственно), средний чек вырос на 4%, до 3,48 млн руб. В Нижегородской области выдано 1,58 тыс. кредитов на 5,93 млрд руб. (-14% и -12%), в Самарской области — 1,63 тыс. на 5,4 млрд руб. (-13% и -11%), в Пермском крае — 1,66 тыс. на 5,7 млрд руб. (-16% и -15%).

Наибольшее падение среди регионов ПФО зафиксировано в Чувашии: количество выдач сократилось на 25% (до 0,72 тыс. кредитов), а объем — на 27% (до 2,6 млрд руб.). Наименьшее снижение количества выдач отмечено в Оренбургской области и Удмуртской Республике — по 10% в каждом регионе. В Пензенской области падение оказалось самым слабым: количество выдач сократилось всего на 3% (до 0,64 тыс. кредитов), объем — на 1% (до 2,05 млрд руб.). В Кировской области на фоне снижения числа выдач на 16% зафиксирован рост среднего чека на 5%, до 3,5 млн руб.

При этом самый высокий средний чек в мае среди регионов ПФО отмечен в Татарстане (4,19 млн руб.), самый низкий — в Ульяновской области (3,17 млн руб.). Средний срок кредитования в округе варьировался от 232 месяцев в Саратовской области до 255 месяцев в Оренбургской области и Пермском крае.

В целом по России в мае банки выдали 80,33 тыс. ипотечных кредитов на 329,37 млрд руб., что на 12% ниже показателей апреля как по количеству, так и по объему. При этом сама доля ипотеки на новостройки упала до уровня октября 2022 года. В годовом выражении количество выдач выросло на 22%, объем — на 15%. Средний размер ипотечного кредита составил 4,10 млн руб., средний срок — 246 месяцев. Доля новостроек в общем объеме выдач сократилась до 22% по количеству и 34% по объему против 28% и 41% в апреле, тогда как доля вторичного жилья выросла до 78% и 66% соответственно.

Как отмечает генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Михаил Алексин, снижение выдач ипотеки в мае не является началом негативного тренда, а носит сезонный характер из-за сокращения числа рабочих дней и праздников.

«Ключевой тренд мая — снижение доли новостроек в общем объеме выданной ипотеки. Это связано с высокой стоимостью первичного жилья, усложнением условий получения льготной ипотеки и, как следствие, снижением ее доступности для целевой аудитории — семей с невысоким уровнем дохода. Ситуация на вторичном рынке недвижимости развивается в противоположном направлении. Несмотря на то что полная стоимость кредита (ПСК) на уровне 19% остается высокой, она больше не является заградительной. Это делает ее приемлемой для ипотечных кредитов на небольшие суммы и короткие сроки», — добавил Михаил Алексин.

Изменение условий по семейной ипотеке Как сообщал «Ъ», с 1 июля 2026 года в России планируется ввести дифференцированные условия по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Для заемщиков с одним ребенком ставка может вырасти до 10–12% годовых, а для семей с двумя и более детьми предполагается сохранение более низких ставок в диапазоне 8–10%. Кроме того, обсуждается отмена смешанных и комбинированных ипотечных программ, а также возможность исключения из программы семей с детьми старше шести лет в 35 регионах с низкими объемами строительства.

Схожую оценку «Ъ Волга-Урал» дал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, который также связывает падение выдачи ипотечных кредитов с сезонными факторами. По его мнению, некоторое оживление на рынке ипотечного кредитования возможно, но значительного всплеска активности ждать не стоит.

«Ключевая ставка, а за ней и рыночные ипотечные ставки, вероятно, продолжат снижаться в этом году, но довольно медленно. Поэтому определенного оживления ипотечных выдач можно ожидать, но эффект вряд ли будет очень существенным. Причем он может быть частично сглажен возможным ослаблением динамики выдач в рамках льготных госпрограмм из-за планируемого предстоящего нового ужесточения условий по семейной ипотеке», — заключил эксперт.

Влас Северин