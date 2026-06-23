Инспекторы ДПС спасли рыбаков от смерти после обстрела под Волгоградом

Волгоградские инспекторы ДПС спасли двух рыбаков, которых расстрелял неизвестный мужчина. Пострадавшие находятся в больнице, в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант задержан, сообщили в региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградские инспекторы ДПС оказали помощь пострадавшим от стрельбы рыбакам

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Волгоградские инспекторы ДПС оказали помощь пострадавшим от стрельбы рыбакам

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 10 июня к инспекторам ДПС на посту на 23-м километре дороги Волгоград — Сальск в Светлоярском районе обратился водитель и сообщил, что его зять и друг тяжело ранены неизвестным во время рыбалки на Волго-Донском канале в Калачевском районе. Точное местонахождение пострадавших он не знал. Полицейские выдвинулись на поиски после звонка одному из потерпевших.

Раненых мужчин 35 и 36 лет обнаружили у поселка Пархоменко на берегу водоема. Они истекали кровью: один был ранен в голову и бок, у второго дробовые ранения пришлись на левую сторону груди. Инспекторы ДПС оказали первую медпомощь, после чего рыбаков отвезли в реанимацию Волгоградской городской больницы скорой медицинской помощи № 15.

По данным полиции, стрелок сначала приказывал рыбакам покинуть берег, а через полчаса вернулся с ружьем и открыл стрельбу в упор. 63-летний житель Калачевского района был позже задержан сотрудниками районного отдела МВД и сознался в содеянном.

Марина Окорокова