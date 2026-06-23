Представлять Россию на ЧМ по подводному спорту в Южной Корее будут пловцы из Орска

Трое пловцов из Орска будут представлять сборную России на чемпионате мира по подводному спорту. Чемпионат будет проходить с 24 по 28 июня в Инчхоне (Южная Корея)

В состав команды вошли ученики спортивной школы «Надежда» Алексей Федькин, Яна Мартынова и Валерия Андреева. К чемпионату их готовила заслуженный тренер России Ирина Симакова, которая долгие годы тренирует знаменитую пловчиху-паралимпийца Викторию Ищиулову.

Минспорта Оренбургской области пожелало команде высоких достижений на грядущих соревнованиях.

Яна Вежлева