В Оренбуржье двое мужчин из-за удара током погибли во время установки кондиционера

Двое мужчин погибли во время установки кондиционера в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В понедельник, 22 июня, погибшие занимались монтажом климатического оборудования на одном из домов в селе Благословленка. Во время работ мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно установлено, что они могли скончаться из-за удара током.

Правоохранители организовали доследственную проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия, а также назначили судебные экспертизы, чтобы узнать причины и обстоятельства трагедии.

Яна Вежлева