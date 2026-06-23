В Ульяновской области назначены довыборы в региональное заксобрание

Избирательная комиссия Ульяновской области назначила довыборы на освободившееся место депутата регионального заксобрания. Об этом говорится в постановлении облизбиркома, принятом в минувшую пятницу и опубликованном на официальном сайте комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Согласно постановлению, на 20 сентября 2026 года назначаются дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва по Вешкаймскому одномандатному избирательному округу №2.

Напомним, 11 июня депутаты заксобрания Ульяновской области приняли решение об удовлетворении заявления депутата Шамиля Шайдуллина о досрочном сложении полномочий. В своем заявлении Шамиль Шайдуллин никаких пояснений о причинах сложения полномочий не указал, на заседании заксобрания этот вопрос также не обсуждался. Известно, что накануне сложения депутатских полномочий господин Шайдуллин покинул пост заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Волго-Камскому региону в связи с выходом на пенсию. В частных беседах, по информации источников, Шамиль Шайдуллин пояснял, что депутатская деятельность во многом была связана с его работой, и теперь он просто хочет отдохнуть на пенсии.

Андрей Васильев, Ульяновск