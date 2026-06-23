14-летний школьник из Сарапула подозревается в серии угонов автомобилей

14-летний юноша подозревается в серии угонов автомобилей в Сарапуле. Возбуждены уголовные дела о завладении без цели хищения (ст. 166). Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В дежурную часть с сообщением об угоне обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в вечернее время услышал, как заводится автомобиль, оставленный у дома. Выбежав на улицу, потерпевший обнаружил, что неизвестный угнал его транспортное средство»,— говорится в сообщении.

Молодого человека задержали за рулем угнанной «Лады Гранты» в частном секторе города. Установлено, что юноша причастен к трем угонам. Во всех случаях подозреваемый в ночное время, гуляя по улицам, находил незапертые машины, проникал в них и заводил путем подбора ключа, после чего уезжал.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.