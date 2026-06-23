Пензенец получил условный срок и штраф за незаконный оборот данных с «Госуслуг»

Пензенский суд признал 24-летнего жителя Каменского района виновным в распространении персональных данных (п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебная коллегия в Пензенской области ужесточила наказание за распространение персональных данных

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Судебная коллегия в Пензенской области ужесточила наказание за распространение персональных данных

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По данным суда, в июне 2025 года в группе одного из мессенджеров пензенец купил файл с персональными данными трех граждан, включая серии и номера паспортов, даты рождения и номера телефонов, привязанных к учетным записям на портале «Госуслуги». После этого он восстановил доступ к аккаунтам и продал полученную информацию неустановленным лицам.

Подсудимый полностью признал вину и осознал, что переданные им сведения могли быть использованы в противоправных целях. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила приговор, дополнив наказание штрафом в размере 100 тыс. руб.

Марина Окорокова