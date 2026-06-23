В минстрое разрабатывают документ о компенсации жителям Сызрани за утерянное в результате атаки БПЛА жилье

В министерстве строительства Самарской области разрабатывают нормативный правовой акт о компенсации жителям Сызрани за утерянное жилье в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает правительство региона.

Часть компенсаций гражданам будет произведена из федерального, часть из регионального бюджета.

По словам врио министра строительства Самарской области Александра Фомина, ко всем ситуациям, в которые попали семьи жителей Сызрани, будет организован индивидуальный подход.

Руфия Кутляева