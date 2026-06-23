Четыре месячные нормы осадков выпали за день в Оренбургской области

В Оренбуржье провели оперативное заседание областного правительства. Главным вопросом стало устранение последствий аномальных осадков в регионе. Как отметил губернатор Евгений Солнцев, в некоторых районах за сутки выпало четыре месячные нормы осадков. В Бугуруслане продолжает действовать режим ЧС.

По словам главы, больше всего проблем возникло в Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Асекеевском районах, а также в самом Бугуруслане, где ситуация по-прежнему остается напряженной. Всего в подтопленных районах на данный момент находится уже более 90 человек. Другие пострадавшие на время ЧС переехали к родственникам.

В Оренбургском районе, как стало известно корреспонденту «Ъ—Волга» обильные осадки затопили Ивановские сады. Дачница Наталья сообщила, что вода начала идти с полей, многие участки начало смывать сильным потоком.

«Много где снесло заборы, люди начали приезжать, чтобы проверить, не затопило ли их участок. Топило даже магазины, смылись подъезды к домам. Воды по колено возле некоторых линий. Что будет с урожаем — неясно. От такого обилия влаги начнут образовываться грибки и бактерии, овощи начнут гнить».

Главная задача сегодня, как отмечает Евгений Солнцев — восстановить подачу воды и электричества. На данный момент для предотвращения коротких замыканий в Бугуруслане проводятся превентивные отключения. Пострадавшим отправили несколько кубов чистой воды из Бузулука, а также помпы для откачивания воды. Губернатор обязал специалистов демонтировать муниципальные дороги, чтобы обеспечить пропуск воды. После ликвидации чрезвычайной ситуации их планируется отремонтировать за счет областного бюджета. Министерство природы в ближайшее время усилит мониторинг подъема воды.

Жители Бугуруслана рассказали «Ъ—Волга», что помимо гуманитарной помощи, которую накануне начали собирать в местной администрации, многие горожане начали помогать пострадавшим безвозмездно. Водитель Александр проезжал мимо зоны подтопления и собрал около 30 человек для оказания помощи.

«Увидел ужасный масштаб происходящего, мне на глаза попалась девушка плачущая у дома, она была растерянная, не понимала, что ей делать. Я выложил историю в соцсети, откликнулось очень много людей, — говорит Александр. — С 13 до 19 часов мы эвакуировали людей, поднимали вещи с первого этажа на второй, доставали автомобили из воды, спасали животных».

Один из затопленных автомобилей компания мужчин доставала руками из ледяной воды, чтобы увезти в безопасное место на эвакуаторе, рассказывает «Ъ—Волга» местный житель Алексей. Еще три машины удалось спасти с помощью лебедки. С 22 июня заявок Алексею не поступало. По словам спасателей, вода начала идти на спад.

Яна Вежлева