Экс-главбуху астраханской школы дали 3 года колонии за присвоение крупной суммы

Суд под Астраханью признал экс-бухгалтера школы виновной в присвоении средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Женщина обогатилась более чем на 3 млн руб. благодаря своей должности, сообщили в региональном следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главбух из Знаменска незаконно перевела себе на счет 3,1 млн руб.

Фото: Нина Шевченко Экс-главбух из Знаменска незаконно перевела себе на счет 3,1 млн руб.

Фото: Нина Шевченко

По данным Ахтубинского районного суда, с 2023-го по 2025 год осужденная, будучи главбухом среднеобразовательной школы в Знаменске, завышала в первичных документах сведения о начисленной зарплате. Таким образом за два года фигурантка перечислила на свой банковский счет более 3,1 млн руб.

Суд приговорил астраханку к 3 годам исправительной колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

Марина Окорокова