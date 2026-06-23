В Самарской области из-за расчистки пруда демонтируют арт-объект в виде подлодки

В селе Исаклы Самарской области ближе к осени 2026 года начнутся работы по экологической реабилитации пруда Школьный. В связи с этим демонтируют арт-объект в виде подводной лодки. После завершения расчистки его вернут на прежнее место. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Самарской области Фото: Минприроды Самарской области

Водоем расположен в центре населенного пункта — рядом находятся спортивный комплекс, оборудованный пляж, храм, а вдоль берега обустроены прогулочные дорожки. Однако за годы эксплуатации акватория пришла в неудовлетворительное состояние: мощность донных отложений достигла полуметра, активно разрастаются водоросли и камыш, ухудшается качество воды.

В рамках проекта планируется удалить более 26 тысяч куб. м ила и около 80 куб. м водной растительности. Для этого подрядчик задействует экскаватор-амфибию.

Арт-объект в виде подводной лодки был создан в Исаклах в 2022 году. Макет сделали пенсионеры и сотрудники местного предприятия в свободное от работы время.

За основу арт-объекта взяли проект 636.6 «Варшавянка». Специалисты выполнили сварочные работы и покрасили конструкцию, чтобы она дольше сохраняла вид.

Создать арт-объект местные жители решили потому, что в парке Победы уже были макеты другой боевой техники (танк, гаубица, вертолет), и селяне придумали сделать символ для подводников.

Георгий Портнов