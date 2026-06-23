Роскомнадзор не блокирует платформу Twitch. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. До этого пользователи жаловались, что трансляции на платформе перестали работать без VPN. По данным detector404.com и «Сбой.рф», больше всего обращений о сбоях поступало ночью — около 02:00 мск. Всего за сутки о проблемах в работе Twitch сообщили около 3 тыс. человек. Большинство пользователей писали, что не загружается ни сайт, ни видео, ни трансляции.

Мужчины в 2,5 раза чаще пользуются ускорением интернета. Как правило, это люди в возрасте от 35 до 44 лет, выяснили в МегаФоне на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим». Сервис увеличивает скорость до 60% и обеспечивает более стабильное соединение. Активные пользователи независимо от пола преимущественно используют смартфоны Apple и Samsung и живут в Москве или Санкт-Петербурге, отмечают аналитики оператора.

«Винлаб» открыл магазин с ИИ-сомелье. Как пишет Shopper's, новая точка расположена в «IQ-квартале» на Пресненской набережной в Москве. Общение с ИИ-сомелье происходит через цифровую панель. Он помогает подобрать вино с учетом вкусов, под конкретное блюдо или в подарок.