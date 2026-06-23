Суд вернул имущество пермского порта государству

Пермский краевой суд рассмотрел представление прокуратуры на заочный приговор бывшему председателю совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльзу Батлеру. Первой инстанцией он был признан виновным в организации растраты имущества общества стоимостью более 1 млрд руб. Господин Батлер был приговорен к семи годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апелляции был удовлетворен гражданский иск в рамках уголовного дела к ООО «Диджитал Порт» и зарегистрированной в Чехии компании «Далтамен СЕ». Их привлекли в качестве ответчиков при рассмотрении дела во второй инстанции. Согласно решению, в пользу АО «Порт Пермь», контрольный пакет акций которого принадлежит государству, должны быть переданы похищенные объекты недвижимости. Всего речь идет о 19 объектах недвижимости, принадлежащих гражданским ответчикам.