В Самаре оставлен в силе приговор курьеру мошенников из Кировской области

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор жителю Кировской области, осужденному за мошенничество. Установлено, что фигурант входил в преступную группу, участники которой по телефону обманывали пожилых людей, сообщая им ложные сведения о том, что их родственники попали в ДТП и что для освобождения от ответственности нужны деньги. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роль фигуранта заключалась в том, что он получал от соучастников через интернет адреса потерпевших, приезжал к ним и, выдавая себя за доверенное лицо, забирал деньги. Суммы похищенного варьировались от 100 до 400 тыс. рублей. В общей сложности мужчина признан виновным в шести эпизодах мошенничества — пяти по ч. 2 ст. 159 УК РФ (с причинением значительного ущерба) и одном по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в крупном размере).

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима. В кассационной жалобе осужденный оспаривал суровость приговора, указывая, что лично не вводил потерпевших в заблуждение, а лишь выполнял функции курьера. Но судебная коллегия не усмотрела нарушений закона и отклонила жалобу, подчеркнув, что выполнение лишь части объективной стороны преступления в составе группы не является основанием для смягчения наказания.

Георгий Портнов