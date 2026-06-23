В Зауфимье планируют построить торгово-развлекательный центр

Мэрия Уфы разрешила индивидуальному предпринимателю Ришату Муслюмову разработать проекты планировки и межевания 13 га между деревнями Карпово, Федоровка и Елкибаево. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

На территории, ограниченной Комаринской, Елкибаевской и Комфортной улицами, а также проспектом Содружества, бизнесмен планирует построить торгово-развлекательный центр с офисными и хозяйственными помещениями, фермерские лавки, ремесленные магазины, спортзал, площадки на открытом воздухе. Также возможно размещение музея ретро-автомобилей, медицинских учреждений, хостела, оптовых складов, школьно-дошкольных учреждений, детских площадок, парковой зоны и инженерных и транспортных сооружений.

Инициатор проектов должен предусмотреть газо-, электро- и водоснабжение, а также канализацию.

Ришат Муслюмов, по данным Rusprofile, в разное время владел фирмами «Вершина», «Авто Вершина», «Успех», «Вымпел», СТС, «Норт» и «Гидрострой». В июне прошлого года министерство земельных и имущественных отношений взыскало с господина Муслюмова 1,4 млн руб. задолженности и 240,9 тыс. руб. пени за просрочку платежей за аренду участка на Кинельской улице в Уфе.

Идэль Гумеров