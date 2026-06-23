Экс-директору «Дома народного единства» продлили срок ареста

Московский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следователя СКР о продлении срока ареста бывшему директору АНО «Дом народного единства» Роману Кошелеву. Он был задержан и арестован в конце февраля по обвинению в получении взятки в 800 тыс. руб. от подрядчика по социальному проекту. В апреле его выпустили под домашний арест, но через две недели вернули в СИЗО по инициативе прокуратуры, которая через областной суд отменила смягчение меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщил следователь, будучи на свободе, Роман Кошелев может скрыться или оказать влияние на свидетелей. Также обвиняемый проверяется «на причастность к совершению иных преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах МСУ».

Отвечая на вопросы защиты Романа Кошелева, следователь признал, что у него нет фактических доказательств того, что обвиняемый намерен сбежать или надавить на свидетелей. Недолго будучи под домашним арестом, экс-директор АНО таких попыток тоже не предпринимал, поэтому ходатайство следствия защита назвала необоснованным и незаконным.

Следствие также объяснило продление сроков расследования необходимостью изучить движение средств по счетам «Дома народного единства» и получить ответы на два десятка поручений, направленных в территориальные следственные органы. Адвокат Александр Астафуров попытался выяснить, о каких «иных преступлениях» может идти речь и какое отношение к инкриминируемой Кошелеву взятке имеют допросы десятков контрагентов АНО, в то время как с самим арестантом никаких следственных действий не проводится. От разъяснений следователь отказался, сообщив лишь, что он «самостоятельно направляет ход расследования» и решает, что относится к уголовному делу, а что нет.

В итоге Роману Кошелеву отказали в домашнем аресте в его квартире на попечении жены. Суд продлил ему срок ареста до 26 августа включительно.

Иван Сергеев