Александр Бастрыкин ждет доклад по делу об аварийной дороге в башкирской деревне

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Архангельскому доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Калмаш.

Как сообщил Информационный центр СКР, республиканские следователи возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях информации о плохом состоянии дороги в деревне: нет асфальта, но есть ямы и колеи, а после дождя дорога размывается. «Мер к проведению ремонтных работ компетентными органами не принимается»,— указано в сообщении СКР. .

Олег Вахитов