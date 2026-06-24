В Перми пройдет конкурс на звание лучшего механизатора

Региональный отбор на всероссийский этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор» состоится 30 июня.

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Состязание соберет лучших специалистов сельскохозяйственной отрасли со всего Пермского края. Участникам предстоит продемонстрировать не только практические навыки управления сельхозтехникой, но и знание теории, в частности – норм безопасности, технического устройства машин и правил их эксплуатации.

«Профессия механизатора по-прежнему остается одной из ключевых для агропромышленного комплекса. Такие конкурсы позволяют не только отметить лучших, но и обменяться опытом, внедрить передовые практики в повседневную работу», – подчеркнули представители оргкомитета.

Мероприятие пройдет на одной из профильных площадок Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова. За ходом соревнований будет следить экспертная комиссия, в составе которой руководители сельхозпредприятий и эксперты отрасли.

Все участники краевого конкурса будут награждены дипломами и призами. Организаторы отмечают, что конкурс призван повысить престиж рабочих профессий, а также выявить профессионалов, которые смогут достойно представить регион на всероссийском этапе. В каждой номинации победителям всероссийского этапа выплачивается денежное поощрение: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. руб. за второе и 300 тыс. руб. за третье место.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» – это конкурс специалистов самых востребованных рабочих профессий. По поручению президента Российской Федерации конкурс стал ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

Организатором конкурса «Лучший по профессии» является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.

ООО "ПЕРМьБЛАГОУСТРОЙСТВО"