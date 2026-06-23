РКН опроверг блокировку Twitch после жалоб на сбои
Роскомнадзор не блокирует видеостриминговую платформу Twitch. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС. До этого пользователи жаловались, что трансляции на платформе перестали работать без VPN.
По данным detector404.com и «Сбой.рф», больше всего жалоб на работу платформы поступало ночью — в районе 02:00 мск. Еще одна волна жалоб началась около 9:30-10:00 мск. Всего за сутки о сбое в работе Twitch сообщили около 3 тыс. человек. Большинство пользователей писали, что у них не работает сайт платформы. Также не загружались видео и трансляции.
Twitch, являющийся стриминговой платформой Amazon, неоднократно подвергался штрафам в России за неисполнение предписаний Роскомнадзора. В начале 2023 года обсуждалась возможность полной или частичной блокировки платформы из-за нарушений российского законодательства, включая рекламу наркотиков и казино, а также материалов, дискредитирующих российскую армию. К февралю 2023 года Twitch был оштрафован на 4 млн рублей, а в конце 2025 года получил ещё один штраф на 6 млн рублей за неуплату.
Роскомнадзор включил Twitch в реестр социальных сетей в мае 2023 года, что обязывает платформу самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Ведомство также заявляло, что неработоспособность некоторых российских и иностранных сервисов, включая Twitch, связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой фиксируются сбои. При этом Роскомнадзор не исключал тестирования блокировок сервисов на локальных интернет-провайдерах.