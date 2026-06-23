РКН опроверг блокировку Twitch после жалоб на сбои

Роскомнадзор не блокирует видеостриминговую платформу Twitch. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС. До этого пользователи жаловались, что трансляции на платформе перестали работать без VPN.

По данным detector404.com и «Сбой.рф», больше всего жалоб на работу платформы поступало ночью — в районе 02:00 мск. Еще одна волна жалоб началась около 9:30-10:00 мск. Всего за сутки о сбое в работе Twitch сообщили около 3 тыс. человек. Большинство пользователей писали, что у них не работает сайт платформы. Также не загружались видео и трансляции.