Глава Бугуруслана заявил, что ситуация с подтоплениями начала стабилизироваться

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко представил оперативные данные по ЧС в городе. По его словам, ситуация начала стабилизироваться из-за временного отсутствия дождей. Однако полной уверенности в том, что погода не испортится, до сих пор нет. Все спецслужбы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.

По последней информации, вода начала постепенно идти на спад. В МЧС Оренбургской области рассказали, что для контроля ситуации и оперативного выявления возможных угроз над подтопленными территориями задействованы беспилотники. Благодаря ним специалисты смогли обнаружить критический затор в реке Трухановка, который начали устранять областная АСС и аэромобильная группировка МЧС. Всего для ликвидации ЧС привлечено порядка 66 человек и 33 единицы техники.

Администрация Бугуруслана накануне организовала сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Для эвакуированных жителей организовали три пункта временного размещения общей вместимостью 150 мест. Всего в регионе из пяти населенных пунктов из-за наводнения эвакуировали 93 человека, в том числе 12 детей. Под воду ушли 188 жилых домов и 361 приусадебный участок.