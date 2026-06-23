На набережной Самары устанавливают питьевые фонтанчики

В Самаре на набережной приступили к установке бесплатных питьевых фонтанчиков. Первый уже разместили на Ленинградском спуске, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, до конца июня питьевые фонтанчики также появятся на спуске по ул. Льва Толстого, на Безымянном и Первомайском спусках. Работать фонтанчики будут с июня по сентябрь. Соглашение МАУ «Самарская набережная» подписала с самарским филиалом компании «Водоробот-Юг».

По словам руководителя филиала компании «Водоробот-Юг» в Самаре Дмитрия Башкирова, фонтанчики подключат « к городскому водопроводу, но вода проходит многоступенчатую фильтрацию, включая очистку методом обратного осмоса на молекулярном уровне». Безопасность будет регулярно подтверждаться отбором проб воды и анализом в аккредитованной лаборатории.

Дополнительно к новому пляжному сезону МАУ «Самарская набережная» запустила собственную линейку питьевой воды под новым брендом «Самарская набережная». Вода будет выпускаться совместно с самарской компанией «Лагуна». Бутылки объемом 0,5 литра с газированной и негазированной водой уже появились в продаже в киосках «Хлебница» и «Мозаика Кофе» на территории набережной.

Руфия Кутляева