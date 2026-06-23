Историческую усадьбу в центре Кургана выставили на аукцион за 20 млн рублей

Институт развития ДОМ.РФ объявил о проведении аукциона по реализации бывшего жилого дома предпринимателя Павла Михеева, который признан объектом культурного наследия. Стартовая цена здания на улице Урицкого составила 20,78 млн руб., сообщает пресс-служба института.

В состав лота входят само здание площадью 967,8 кв. м и прилегающий земельный участок площадью 0,09 га. Прием заявок на участие в торгах завершится 10 августа, сам аукцион назначен на 14 августа.

Выставленный на аукцион двухэтажный каменный дом был построен в начале XX века. Первоначально здание являлось частью усадьбы Павла Михеева, занимавшегося грузоперевозками. В 1950-е здесь размещался курганский аэроклуб, а в 1970-х к историческому объекту была добавлена крупная пристройка. На его фасаде установлена мемориальная доска в память об ученом-металлурге Юрии Гуревиче, разработчике современных технологий производства булата.

По данным ДОМ.РФ, объект расположен в квартале с развитой инфраструктурой: в пределах километра находятся здания правительства Курганской области, областной думы и городской сад.

Согласно условиям приватизации, победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия и соблюдать охранные обязательства по его содержанию и использованию в соответствии с законодательством РФ.

Евгений Рыженьков