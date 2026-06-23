Самарская Третьяковка представила лучшие работы молодых художников со всего мира

Итоговая выставка второго сезона Международного конкурса молодых художников «Картина мира» открылась в самарском филиале Государственной Третьяковской галереи во вторник, 23 июня. На ней представлены работы 15 финалистов из 11 стран мира, включая Россию, Китай, Великобританию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию, Камерун, Колумбию. Работы были отобраны авторитетным жюри из 1,6 тыс. произведений, присланных из 56 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вьетнамский художник Луонг Као представляет свою картину «Два танцора», которая победила в специальной номинации «Вдохновленный русским», учрежденной к 170-летию Государственной Третьяковской галереи

Фото: Георгий Портнов Вьетнамский художник Луонг Као представляет свою картину «Два танцора», которая победила в специальной номинации «Вдохновленный русским», учрежденной к 170-летию Государственной Третьяковской галереи

Фото: Георгий Портнов

Произведения, представленные в экспозиции, выполнены в различных техниках – от живописи и графики до цифрового искусства. Работы посвящены теме конкурса «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Каждый художник представил свое видение культурной памяти, национальной идентичности, семейных традиций, связи поколений и рассказал через искусство о ценностях своего народа.

На открытии присутствовали авторы представленных работ. Они прокомментировали зрителям свое творчество.

Особое место в экспозиции занимает картина «Два танцора» Луонга Као — победителя специальной номинации «Вдохновленный русским», учрежденной к 170-летию Государственной Третьяковской галереи.

На открытие приехала директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова, у которой представленные работы вызвали большой интерес.

«Здесь есть то, что называется по настоящему современным искусством, например, потрясающая работа из Камеруна – "Ваши колдовские чары исчезли", глубокая, удивительная, сделанная в очень интересной технике. Видно, что русский авангард по-прежнему вдохновляет художников со всего мира. Он все еще остается современным»,— рассказала руководитель выставочной площадки.

Другой гость выставки, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайлов назвал выставку «хоть и небольшой, но правильной» и отметил значимость поддержки современных художников.

«Для авторов важно развиваться, работать и показывать свое творчество. К сожалению, сейчас очень мало конкурсов художников. Поэтому помогать молодым авторам — очень значимая благородная задача. Выставиться в Третьяковской галерее – это мечта художника. И она осуществилась. Мы сейчас смотрели выставку, и некоторые ребята показались мне очень одаренными. Я чувствую в них огромный потенциал. Я уверен, они будут двигаться дальше и достигнут больших успехов», — сказал Семен Михайлов.

Выставка будет работать до 23 июля.

Георгий Портнов