Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @PatentlyApple Фото: @PatentlyApple

Лучший инструмент — незаметный. Такой вывод можно сделать из новой патентной заявки Apple. Документ описывает дисплей умных очков, который подстраивается под движение головы и направление взгляда, сообщает ресурс Patently Apple. Проще говоря, объекты дополненной реальности в таких очках должны реагировать не на движения рук или касания, а по сути подстраиваться под взор пользователя. Описанный интерфейс также предполагает, что виртуальные объекты могут смещаться, исчезать из поля зрения или перефокусироваться, когда человек отворачивается.

Если задумка будет реализована, умные очки могут стать столь же незаметными, как обычные. Это укладывается в более широкую стратегию Apple, которая постепенно движется от громоздких гарнитур Vision Pro к легким повседневным устройствам, которые можно носить целый день, но при этом не чувствовать себя косплеером сварщика. Фактически речь идет о том, чтобы перенести управление из экрана смартфона в пространство вокруг пользователя, но сделать это так, чтобы интерфейс максимально растворился.

Судя по всему, первые умные очки Apple будут ориентированы не на кинотеатр дополненной реальности, а на голосовое управление, подсказки искусственного интеллекта и тесную интеграцию с iPhone. Что-то вроде AirPods, но для глаз. И текущий патент эту логику подтверждает. Если устройство должно сопровождать вас целый день, оно обязано понимать, когда владелец действительно на что-то смотрит, а когда просто пытается аккуратно пройти через толпу на тротуаре, не споткнувшись и не столкнувшись.

Если стратегия купертиновской команды сработает, умные очки смогут избежать статуса гарнитуры Vision Pro как неуклюжего вау-гаджета для ранних пользователей и станут высокотехнологичным по сути, но банальным в использовании аксессуаром. Как часы или наушники. Просто интерфейс теперь будет следить не за шагами, а за тем, на что именно вы глядите.

Александр Леви