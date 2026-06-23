Новости города

Более 900 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в районе Южное Тушино. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Переселение москвичей в рамках программы в Южном Тушине началось в 2022 году. Всего в районе планируется расселить 111 ветхих домов.

Рабочие выполнили около 80% от общего объема работ по замене асфальта на МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В частности, ремонт завершен на участках между путепроводом Братцево — Путилково и Новокуркинским шоссе, а также между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Сейчас ведутся дорожные работы на шести участках, в том числе между улицей Капотней и развязкой на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей. Интенсивное движение создает повышенную нагрузку на дорожное полотно, из-за чего на нем образуется особый вид деформации — колейность.

Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности во второй половине дня в Москве и Подмосковье. Режим объявлен из-за ожидаемых порывов ветра до 15 м/с.