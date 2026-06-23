Почти 130 объектов в Челябинской области благоустроят в 2027 году

Подведены итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. По результатам отбора в следующем году обновление получат 127 общественных территорий Челябинской области. При этом 123 проекта будут реализованы в приоритетном порядке, следует из данных цифровой платформы «Формирование комфортной городской среды».

Всего в голосовании приняли участие 581,7 тыс. жителей региона. Согласно официальным данным, около 70% голосов было собрано при содействии волонтерского корпуса. Наиболее высокую активность проявили жители Ашинского, Троицкого и Нагайбакского районов, а также Копейского городского округа.

Среди наиболее масштабных проектов в областном центре — благоустройство сквера перед ТРК «Аврора», за который проголосовали более 20,1 тыс. человек (планируется обустройство пешеходных зон и установка малых архитектурных форм).

В Копейске 9,2 тыс. голосов отдано за реконструкцию сквера на площади Красных партизан, в Миассе 8,3 тыс. человек ждут общественное пространство в поселке Динамо. Муниципальные проекты предусматривают замену покрытий, озеленение и модернизацию систем освещения.

Голосование проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Полный список подлежащих благоустройству территорий опубликован на портале «Госуслуги».

Евгений Рыженьков